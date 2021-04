Milan, Oddo: “SuperLeague azzeccata, il calcio deve diventare sostenibile”

Le ultime notizie sul Milan. Massimo Oddo ha detto la sua in merito alla creazione della nuova SuperLeague: ecco le parole dell'ex calciatore

Massimo Oddo, ex terzino rossonero e campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha espresso il suo pensiero riguardo la creazione della SuperLeague ai microfoni di Milan TV. Queste le sue parole. "Questa mossa, per quanto mi riguarda, è azzeccata. Il calcio deve diventare sostenibile e non lo è più. Otto-nove anni fa feci una tesina sul tema quando presi il diploma di direttore sportivo, ma in questa tesina scrissi che a capo di tutto serve un'istituzione come la UEFA, altrimenti diventa una dittatura. Ci vuole un'entità al di sopra di tutto che dirige".