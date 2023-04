Milan e Inter attente, Bernardo Silva: “Vogliamo la Champions”

Bernardo Silva , centrocampista del Manchester City , ha parlato della Champions League in esclusiva a Gianluca Di Marzio. Ecco un estratto delle sue parole.

Su se vincere la Premier e non la Champions lo lascerebbe con l'amaro in bocca: "Certo, la verità è che vogliamo la Champions League. Però sarebbe pazzesco vincere una quinta Premier League in sei anni. Sarebbe bellissimo e entreremmo nella storia. Vogliamo assolutamente vincere questa coppa che ci manca e che si chiama Champions League".