Su Paulo Fonseca: "Chi al posto di Leao? Nel finale abbiamo visto entrare Theo e mettere alto Jimenez, giocatore che non abbiamo mai visto e di colpo ha avuto tanta responsabilità. Potrebbe essere una scommessa. Theo Hernandez fuori diventa un problema: è la prossima sfida che Fonseca deve vincere subito, riportare dentro in maniera costruttiva il giocatore. In questo momento Fonseca e squadra devono fare blocco unico più che mai anche perché tanti aiuti dai dirigenti non credo se li debbano aspettare. Forse manca qualcuno che gestisca di più i tempi della giocata in mezzo al campo, non puoi farlo fare solo a Fofana". LEGGI ANCHE: Milan-Roma, probabile formazione: Fonseca rivoluziona ancora? Ecco come