Milan, Nosotti: “Giroud e Ibrahimovic si sono capiti subito dall’inizio”

Marco Nosotti, inviato di 'Sky Sport', ha detto la sua sul nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud e sulla sintonia con Zlatan Ibrahimovic

Marco Nosotti, inviato di 'Sky Sport', ha detto la sua sul nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud e sulla sintonia con Zlatan Ibrahimovic. Queste le dichiarazioni: "Giroud mi piace molto. Era il centravanti della Francia campione del Mondo in cui fece un lavoro straordinario. Può giocare in coppia con Ibra; con il Milan di Pioli che ha giocatori che si inseriscono è uno che dirige l'attacco lì in mezzo: sente la porta, vede la porta, ti fa giocare bene. Ibra? Credo che i due si siano annusati e capiti subito dall'inizio e si sono trovati bene, rispettandosi nei loro ruoli". Adli, Bakayoko e non solo: ecco le top news di oggi del mercato del Milan.