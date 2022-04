Milan, Nocerino: “Quella volta che Ibrahimovic mi fece volare cinque metri”

Antonio Nocerino, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, ha elogiato lo svedese e raccontato un curioso aneddoto

Quando si pensa ad Antonio Nocerino è impossibile non ricordare i suoi 11 gol nella stagione 2011/2012 con il Milan. Una regolarità nel mettere la palla in porta avvenuta anche grazie ai tanti assist di Zlatan Ibrahimovic . L'ex centrocampista ha parlato proprio dello svedese, un giocatore unico nel suo genere per mentalità e personalità. E non manca anche un aneddoto curioso . Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Calciomercato.com'.

"È un mostro. Un trascinatore, esempio per tanti ragazzi. Il nuovo Milan è nato con il suo arrivo, ha cambiato la mentalità. Guardiamo la crescita di Theo Hernandez e Leao. Con lui, o si pedala o si pedala. Non ci sono vie di mezzo e te lo fa capire subito. Ricordo che al primo allenamento mi diede un’ancata così forte da farmi volare per cinque metri (ride, ndr). Vedere Zlatan alzare l’erba durante le navette fa riflettere. ‘Se lo fa lui che è un fuoriclasse, devo farlo anch’io’, ti dici". Ecco le Top News di oggi sul Milan: parole Pioli in conferenza, Origi in dirittura e tanto calciomercato