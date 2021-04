Milan, Nocerino: “Donnarumma? Io rinnoverei dopo un caffè”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Lui, al posto di Gigio, non avrebbe dubbi

Che consiglio darebbe a Donnarumma? "Parlo in generale, per tutti i calciatori: ognuno deve fare un ragionamento che vada oltre al calcio, visto che tutte le società, direi il mondo, stanno vivendo una situazione un po' così... Bisognerebbe pensare se andare incontro alla società in un momento così particolare: con me, Antonio Nocerino, tempo di bere un caffè abbiamo già firmato. Però sento di chi chiede 30 milioni e altro... Ognuno farà come crede. Sulla storia di Donnarumma c'è un accanimento mediatico incredibile, si parla solo del Donnarumma e non di Mbappe o Neymar, per esempio. Non vorrei ci si concentrasse sul contratto e poi passasse in secondo piano il campo, che deve essere sempre in prima linea". I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos