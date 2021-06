Milan, Nocerino: “Calhanoglu? Un campionato buono e pretende la luna”

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del difficile rinnovo di Hakan Calhanoglu. Queste le sue considerazioni

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato del difficile rinnovo di Hakan Calhanoglu. Queste le sue considerazioni ai microfoni di OCW Sport: "Non entro nel merito delle scelte personali, ognuno fa quello che vuole della propria vita. Se mi chiedi tu cosa avresti fatto? Io ti dico che se il Milan mi prende da un campionato estero, faccio due campionati così così, poi ne faccio uno bene non pretendo la luna. Andavo lì e dicevo: 'Che cosa mi offrite? E poi firmavo ieri, non domani! Se mi aiuti nel momento dove io non rendo, io devo essere riconoscente. Non dico che mi devo accontentare, ma non ti posso trattare in un determinato modo. Quando le cose vanno bene siamo tutti belli e con gli occhi azzurri, quando le cose vanno male le persone le vedi realmente. Questo non solo nella vita, ma anche nel calcio. La riconoscenza nel calcio non esiste".