Milan, niente ritiro. Il mental coach Tirelli: “Scelta giusta”

Il mental coach Tirelli, intervistato da Tuttosport, ha approvato la scelta del Milan di non effettuare il ritiro per preparare la stagione

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha deciso di non effettuare il ritiro per preparare la stagione. I giocatori, dopo aver effettuato l'allenamento, potranno tornare a casa dalle loro famiglie. La scelta dell'allenatore è stata approvata anche dal mental coach Tirelli, intervistato da Tuttosport. Ecco cosa ha detto: "Dalla mia esperienza di tanti anni in Premier (è stato al Chelsea e nell'Inghilterra di Capello, ndr) mi trovo d’accordo con la scelta di Pioli. Quello che conta sono gli atteggiamenti all’interno del centro sportivo, da quando entri fino a quando esci: massima intensità nell’allenamento, massima concentrazione in quello che si fa e ti viene richiesto. Stiamo parlando di atleti, di professionisti che sanno come comportarsi. Anche a casa possono proseguire con un regime di alimentazione corretto, di ciclo di sonno veglia regolare ma in più hanno anche la carica degli affetti, una carica positiva in più". Intanto il ritorno di Bakayoko in rossonero potrebbe diventare realtà.