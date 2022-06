Milan, Nicolato: “Renato Sanches? Ci vuole calma, siamo a fine giugno”

L'allenatore Francesco Nicolato ha parlato di Renato Sanches come sostituto di Franck Kessie al Milan. C'è grande fretta per la chiusura di questa operazione ma, a suo avviso, c'è ancora tempo: d'altronde siamo soltanto a giugno. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Renato Sanches è un giocatore molto importante e forte. Anche se diverso può essere il sostituto di Kessie. Bisogna come sempre capire la distanza economica tra i due club. Ci vuole calma, comunque, visto che siamo a fine giugno e ci vuole tanto per chiudere certe trattative, anche perché i nostri club non hanno la potenza economica dei club per esempio della Premier". Milan, il meglio delle notizie della giornata di ieri.