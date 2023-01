Nesta: “Tomori e Kalulu sono due profili perfetti per il Milan”

Su Tomori e Kalulu: "Per me hanno preso giocatori funzionali per come vogliono giocare. Il Milan vuole pressare alto, vuole stare con i propri difensori poco dentro l’area di rigore e perciò ha bisogno di giocatori di gamba, lavorarci e migliorarli. Perciò Tomori e Kalulu sono due profili perfetti per il Milan, ecco perché la parte tattica va di pari passo con la società che fa mercato".

La coppia in difesa formata da Pierre Kalulu e Fikayo Tomori è stata fondamentale per il Milan, soprattutto nella parte finale della scorsa stagione. Con loro due insieme, i rossoneri sono più compatti in difesa prendendo meno gol che in altre situazioni.