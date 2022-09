Milan, Nesta: “Tomori e Kalulu sono moderni, peccato non siano italiani!”

Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato della possibilità del Milan di vincere ancora lo scudetto e della coppia Tomori-Kalulu

" Il Milan può aprire un’era . L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata . Io ero più scettico l’anno scorso. La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, allenatore, giocatori. C’è una progettualità precisa".

"Sono sincero, l’ho sempre reputato un ottimo allenatore, già alla Lazio e alla Fiorentina, ma che fosse così bravo non lo immaginavo. Ha fatto un’impresa da grandissimo".

"Sono moderni, hanno coraggio, giocano alti e non temono l’uno contro uno. Certo, fossero italiani sarebbe meglio per la Nazionale, ma così non è. Pazienza". Milan-Rafael Leao, rinnovo senza follie o cessione: le ultime news