Milan, Nesta: “In panchina non ci sono giocatori d’impatto”

"Il limite del Milan rimane la panchina. Non hai giocatori di impatto: Brahim poteva essere una riserva che entrava e faceva quello in una squadra di livello un pochino più alto. Oggi non ha un giocatore che ha impatto sulla partita. Poi con gli undici titolari freschi se la gioca quasi con tutti". Ecco come e dove vedere Bologna-Milan in tv o in diretta streaming >>>