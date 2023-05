Milan, Nesta: “Leao fondamentale. Tonali giocatore su cui costruire”

Alessandro Nesta , ex difensore del Milan , ha parlato dei rossoneri e della prossima partita contro la Juventus . A una chiara domanda, su chi fossero i giocatori più importanti per il Milan , Nesta ha risposto così in un'intervista rilasciata a Dazn.

«Leao è il volto del Milan, i fatti dicono che con lui il Milan è diverso. E poi Tonali: per me è uno di quei giocatori attorno a cui puoi costruire una squadra importante. Può diventare lo zoccolo duro necessario nelle grandi squadre, come siamo stati noi e come siete stati voi: gli altri cambiavano ogni anno, però il gruppo con alcuni giocatori simbolo resta». Dei messaggi importanti di un ex senatore per Leao e Tonali, che potrebbero essere il futuro del club.