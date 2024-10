Milan, Trevisani: “Il pesce puzza dalla testa. Problemi dall’alto”

Milan, Trevisani: "I problemi nascono dall’alto. Con Conte..."

”Come dico sempre, il pesce puzza sempre dalla testa. I problemi nascono dall’alto, arrivano attraverso l’allenatore e poi riguardano i giocatori, che naturalmente sono sempre responsabili. È chiaro che la prima cosa a dover funzionare sia la società, con idee e ruoli chiari, poi un allenatore preparato e una squadra che lo segue. Se prendi un allenatore sicuro come ha fatto il Napoli, puoi avere anche un direttore sportivo di 35 anni, anche un presidente che ogni tanto spara qualche colpo in conferenza stampa, ma alla fine fa muro Conte, fa scudo Conte e alla fine con Conte tu sai che farai quello che devi fare, ovvero qualificarti alla prossima Champions League. Il Napoli con un allenatore bravo fa sempre 80/90 punti, e quest’anno non ha le coppe. Il Milan ha le coppe e non ha un allenatore da 80/90 punti”.