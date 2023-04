Milan-Napoli, Savicevic: “Se tornerà Osimhen, tante cose cambieranno”

Dejan Savicevic , ex attaccante del Milan per sei stagioni, dal 1992 al 1998 , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il 'Genio del Montenegro', da ben 19 anni Presidente della Federcalcio del suo Paese, si è soffermato, in particolare, sul doppio confronto di Champions League che opporrà i rossoneri al Napoli di Luciano Spalletti . Anche alla luce del recente 0-4 del Diavolo in campionato al 'Maradona'. Il nativo di Podgorica si è anche soffermato sulla possibile presenza di Victor Osimhen in vista del prossimo incontro, che potrebbe cambiare molti scenari.

Le parole di Dejan Savicevic

"Il Milan ha dimostrato chiaramente che può battere il Napoli. Ha tutto per farlo. E poi dipende da tante cose, la Champions non ha mai certezze: un angolo, un palo, una situazione particolare. E un giocatore in più o in meno. Per esempio Victor Osimhen. A Napoli non c'era. Se mercoledì sera sarà in campo a San Siro tante cose cambieranno".