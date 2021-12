Milan-Napoli, poche chance di vedere Calabria tra i convocati / News

Difficile rivedere Davide Calabria nella sfida tra Milan e Napoli, valida per la 18^ giornata di Serie A. Il terzino punta l'Empoli

L'assenza di Davide Calabria si sente e come. Pierre Kalulu e Alessandro Florenzi non stanno di certo sfigurando, ma il numero 2 rossonero è ormai diventato una vera e propria certezza per Stefano Pioli. Fuori da ormai un mese per un infortunio al polpaccio rimediato in Nazionale, il classe 1996 non dovrebbe farcela a rientrare nemmeno nel big-match contro il Napoli. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' Calabria punta l'Empoli, che rappresenta l'ultima partita del 2021 del Diavolo. Le Top News di oggi sul Milan: countdown per Giroud, ecco il preferito per la difesa