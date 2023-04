Milan-Napoli, Ordine: “Chi è il pazzo che farebbe giocare le riserve?”

Franco Ordine, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli

Alle ore 21:00 di oggi, mercoledì 12 aprile, andrà in scena l'andata dei quarti di finale di Champions League tra Milan e Napoli. Tra coloro che si sono espressi a riguardo c'è stato anche Franco Ordine, intervenuto sulle frequenze di Radio 24, nella trasmissione 'Tutti convocati'. Il noto giornalista ha difeso Stefano Pioli, tecnico rossonero, attaccando chi lo ha criticato per le scelte che ha fatto contro l'Empoli e chiedendosi chi oggi avrebbe il coraggio di far giocare le riserve. Di seguito le sue parole a riguardo.