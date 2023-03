Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Saranno gare molto combattute”

Sulla decisione sulla fascia : "Spalletti me lo ha proposto nonostante ci fossero nello spogliatoio giocatori con maggiore militanza rispetto a me. Ha condiviso il suo pensiero con il gruppo e tutti sono stati d’accordo. Ricevere l’approvazione dei miei compagni è stato un attestato di stima importante".

Sulle difficoltà della Serie A: "I risultati delle italiane in Europa hanno confermato quanto sia difficile il nostro campionato. Non ci sono gare scontate in serie A. Finché non c’è la matematica, spingeremo al massimo. Terzo Scudetto? Ogni tanto penso a cosa potrebbe accadere e mi vengono i brividi". Milan-Napoli, Auriemma: “La frase di Pioli non è intelligente”