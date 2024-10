Criscitiello: “Ibra non voleva Conte per gelosia. Il Milan è un disastro”

Intervenuto a SportItalia, Michele Criscitiello ha parlato del Milan dopo la sconfitta nel big match contro il Napoli: "Conte che dà due schiaffi al Milan, a casa del Diavolo, davanti a Ibrahimovic e Furlani è l'emblema, il punto di non ritorno di quello che abbiamo sempre detto: il Milan non poteva prendere Fonseca. A per Fonseca e B perché in quel momento c'erano Conte e De Zerbi che chiedevano di allenare il Milan. Conte è l'allenatore che ti sposta, che ti fa passare in secondo piano il presidente e il dirigente come De Laurentiis. Ibrahimovic, che non ha mai fatto il dirigente, per questioni di gelosie e di immagine, perché ovviamente veniva scavalcato da Antonio Conte, non lo ha voluto e non si è neanche seduto a parlare. Il Milan se l'è cercata".