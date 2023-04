Milan-Napoli, Capello: “Sarà un’altra partita rispetto al campionato”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato durante il pre-partita del match d'andata valido per i quarti di Champions League tra Milan e Napoli. L'ex allenatore rossonero ha prospettato una sfida ben diversa da quella vista in campionato: "Sarà un’altra partita rispetto al campionato, con molto più valore per entrambe. C’è un obiettivo importantissimo da conquistare. Il Napoli senza Osimhen è più debole, è un giocatore che tiene in allerta tutta la difesa avversaria: siamo 50-50, mentre con il nigeriano eravamo 55-45 per gli azzurri"