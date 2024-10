Milan-Napoli, Buongiorno suona la carica al gruppo: e su Conte rivela un retroscena

"È una bella emozione essere primi in classifica: siamo ancora all’inizio, però dobbiamo cercare di continuare così, di allenarci al meglio e continuare a migliorare. Oggi non è stata facile, lo sapevamo. Ci aspettavamo che il Lecce si chiudesse, cercando di farci gol sulle ripartenze. Secondo me, abbiamo girato bene palla, fino a quando non siamo riusciti a trovare il gol, anche se è arrivato su una palla inattiva. A livello di gioco siamo riusciti anche a creare, siamo stati abbastanza attenti sulle preventive, quindi siamo contenti. Una cosa che non deve mai mancare è lo spirito".