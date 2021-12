Milan-Napoli, Braglia: “Vedo meglio gli azzurri, c’è ambiente positivo”

Simone Braglia, ex portiere rossonero, ha parlato a pochi giorni dal big-match tra Milan e Napoli. Chi è la favorita? Queste le dichiarazioni

Milan-Napoli, tanti gli assenti. Ad oggi chi sta peggio e chi può risolvere i suoi problemi più rapidamente? "Se giudico le prospettive future, devo dire che al Napoli mancheranno per la Coppa d'Africa giocatori importanti. La mancanza di brillantezza del Milan è dovuta allo sforzo di questa prima parte di campionato. Vedremo come influiranno le assenze di certi giocatori, soprattutto per il Napoli. Ad oggi vedo meglio il Napoli per l'ambiente positivo che c'è". Il Milan sul calciomercato cerca un difensore: ecco il nome in pole position.