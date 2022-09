Milan-Napoli 1-2, Ambrosini: “De Ketelaere? Forte e sta migliorando”

Massimo Ambrosini , ex centrocampista rossonero, ha parlato di Charles De Ketelaere al termine di Milan-Napoli , partita della 7^ giornata della Serie A 2022-2023 , purtroppo vinta per 1-2 dagli ospiti ieri sera a 'San Siro'.

"È in crescita, ma ovvio che le aspettative sono alte - ha proseguito poi Ambro su CDK -. È sicuramente un giocatore forte che sta migliorando". Contro gli azzurri De Ketelaere ha giocato 82', uscendo, poi, per fare spazio a Yacine Adli.