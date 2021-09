Milan, Mutti: “Messias? Spesso si è prevenuti. Ha numeri importanti”

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato dell'acquisto di Junior Messias da parte del Milan. Questa la sua opinione sul brasiliano

L'allenatore Bortolo Mutti ha parlato dell'acquisto di Junior Messias da parte del Milan. Questa la sua opinione sul brasiliano ai microfoni di 'TMW Radio': "Spesso si è prevenuti. Messias ha meritato questa attenzione sul campo, nessuna gliel'ha regalata. È un ragazzo che si è ritagliato uno spazio incredibile, l'anno scorso ha fatto numeri importanti in Serie A. Il Milan ha valutato le sue doti tecniche, è un giocatore che a me piace e non vedo l'ora di vederlo in un club importante".