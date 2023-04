Milan, Mussa: “Leao è stratosferico e difficile da sostituire”

Le parole di Giovanni Mussa su Rafael Leao

"Leao è perfetto per il Milan, Osimhen in questo momento è ancora più performante ma si può trovare qualche alternativa che può fare quel lavoro. Leao per caratteristiche è difficile da sostituire. Atleticamente fa almeno 7-8 strappi a partita, è uno stratosferico".