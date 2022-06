Milan, Mpasinkatu: “Origi e Sanches due ottimi acquisti. Su Botman…”

Intervistato da 'Tuttomercatoweb', Malu Mpasinkatu, grande esperto di calcio internazionale, ha parlato dei movimenti in entrata del Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Origi è un ottimo acquisto ha vinto la Champions da protagonista col Liverpool. Non è titolare perché ha davanti Manè e Salah. Ottimo colpo anche quello di Sanches. Da vedere se sarà possibile arrivare a Botman cercato fortemente dal Newcastle". Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato