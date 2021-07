Milan, Mpasikatu: “Ballo-Touré non farà rimpiangere Theo quando riposerà”

Malu Mpasikatu, dirigente ed esperto di mercato africano, ha parlato del nuovo terzino sinistro del Milan Fodé Ballo-Touré

Ballo-Tourè, che tipo di giocatore è? "Sarà un vice che permetterà a Theo Hernandez di rifiatare. E' un giocatore di grande struttura fisica, mancino, bravo in fase di spinta e che sa crossare. Apprenderà in Italia meglio la fase difensiva. Non farà rimpiangere Theo quando riposerà".