Mosquera: “Il Milan mi piace, da piccolo ammiravo Bacca, Zapata e Yepes”

Le sue dichiarazioni

Mosquera esprime una sua preferenza personale per una squadra di Serie A in cui gli piacerebbe giocare: "Sono cresciuto ammirando Carlos Bacca, Cristian Zapata, Mario Yepes... E per questo ho una grande simpatia per il Milan". L'attaccante dell'Hellas Verona rivela inoltre quanto Duván Zapata sia una figura di riferimento per lui: "Lui e Jhon Córdoba sono punti di riferimento. Sono attaccanti forti fisicamente, veloci e molto prolifici. Zapata ha una qualità straordinaria, ed è da tanto tempo in Italia. Finora l'avevo visto solo in TV".