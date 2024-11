Morata gasa i tifosi: “Milan e Real Madrid, stessa aura. Vi rivelo che …”

Álvaro Morata, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'The Athletic'. Sul club di Via Aldo Rossi ha detto una cosa che ha gasato i tifosi del Diavolo. "Stessa aura del Real Madrid? E' esattamente così. Prima di venire a Milano tutti mi dicevano che l'aria che si respira qui è diversa. Basta venire a mangiare al ristorante qui a Milanello. Ti guardi intorno e vedi tutti i giocatori che hanno vinto trofei con il Milan. Per me, il Milan ha sempre avuto un ruolo importante nella storia del calcio". LEGGI ANCHE: Tutte le altre dichiarazioni di Morata >>>