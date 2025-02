Galatasaray, Morata dimentica già il Milan: poi la rivelazione sulla trattativa

"Sono molto felice. Ci sono voluti molti sforzi per farmi arrivare fin qui. Per la prima volta in assoluto sono venuti a Milano per incontrarmi. Desidero ringraziare sentitamente il Presidente Abdullah Bey e George Gardi. Perché hanno completato un processo di trasferimento molto difficile. Sono orgoglioso di essere qui. Il Galatasaray potrebbe essere stata l'unica ragione per cui sono venuto in Turchia. Non vedo l'ora di indossare la mia maglia e regalare ai tifosi un momento di orgoglio. Sono venuto qui per dare il massimo. Sono molto felice. Ho già avuto la possibilità di venire a Istanbul e giocare nel nostro stadio in passato. Ecco perché so che tipo di fan sono i nostri fan e hanno iniziato a dimostrarmi il loro affetto prima che arrivassi qui. Ecco perché non vedo l'ora di giocare contro di loro e aiutarli a raggiungere il successo".