Negli ultimi tempi uno dei temi più caldi in casa Milan è stata la separazione tra Alvaro Morata, attaccante rossonero, ed Alice Campello, sua ex compagna. A darne notizia è stato proprio il '7' del Diavolo, attraverso i propri profili social, e la conferma è arrivata poi dalla stessa ragazza italiana, madre dei suoi figli. Anche successivamente rispetto alle prime reazioni a caldo i due hanno rivelato ulteriori dettagli, ma nelle ultime ore sono emersi interessanti retroscena in merito. A raccontarli è stata la giornalista Alexia Rivas, che ne ha parlato nel programma 'Let's See Social Club'. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate dal quotidiano spagnolo 'Marca', nella sua edizione online.