Milan-Monza, Galliani: “È la mia vita che mi scorre davanti” (Video)

Adriano Galliani , amministratore delegato dei brianzoli per oltre trent'anni in rossonero, alla vigilia di Milan-Monza si è lasciato andare a qualche battuta con i colleghi di 'TuttoMercatoWeb'. Le parole del dirigente all'ingresso dell'Assemblea della Lega Calcio, a Milano , nel video qui di seguito.

"Al di là del tifo fin da bambino - ha continuato -, da dirigente del Monza ho fatto dal 1975 al 1985, poi il Milan dal 1986 al 2017, poi ancora Monza dal 2018 al 2022, quindi immaginate voi ... Come finisce domani la partita? Ah non lo so, giuro che non lo so".