Milan-Monza, Braida: “Sarò a San Siro con Galliani. Ho chiamato Maldini”

Ariedo Braida, ex direttore sportivo rossonero, sarà a San Siro per Milan-Monza, partita valida per l'11^ giornata di Serie A. Una gara che va oltre i semplici tre punti per il ritorno da avversari di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'La Gazzetta dello Sport'.

Lei sarà allo stadio per Milan-Monza? — "In settimana ho chiamato Maldini: 'Paolo guarda che forse vengo'. Ci sarò, probabilmente andrò allo stadio assieme a Galliani, come ai vecchi tempi. Anche allora mi chiedeva il risultato del Monza. Solo lui e Berlusconi potevano portarlo in Serie A".