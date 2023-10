Leao contro Lautaro Martinez: il dibattito tra Montolivo e Parolo

Il pensiero di Parolo: "Lautaro è il più forte della Serie A, perché chi fa gol ha ragione, chi fa gol porta punti alla propria squadra e sono convinto che lui in questa stagione è nella scia per andare a quasi battere o battere il record di Immobile e Higuain (36 gol). Un leader totale e si può esaltare ancora di più andando a trovare la porta. Per vincere le partite devi fare gol: Lautaro lo fa mentre Leao lo fa fare ma non è lui che fa gol".