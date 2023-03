Milan, senti Montolivo: “Leao vale la cifra richiesta per il rinnovo” | News

Continua ad essere al centro di diverse discussioni il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan. L'attaccante portoghese non sta vivendo un gran momento, tant'è vero che non segna da ormai più di due mesi. Oltre ai gol che mancano, l'ex Lille non sta fornendo grandissime prestazioni, con tanti tifosi rossoneri che non sarebbero d'accordo sulla cifra richiesta per proseguire la sua avventura in rossonero. Come ben si sa, Leao chiede ben 7.5 milioni di euro per il rinnovo del contratto.