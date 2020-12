Milan, Moncada: “Grande rapporto con Maldini, parlo tanto con lui”

Milan, Moncada e il rapporto con Maldini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Geoffrey Moncada, capo scout del Milan, ha parlato del suo rapporto di lavoro con Paolo Maldini. Le dichiarazioni ai microfoni di Podcast Prolongation: “Tra le cose che mi piacciono al Milan c’è anche il fatto che lavoriamo con Paolo Maldini, che ha giocato li, che ama tanto questa società. Quando prendiamo un giocatore, Paolo Maldini parla con lui molto. E’ molto disponibile per lui, parla anche con la famiglia. Quando un giovane arriva al Milan dice ‘ah, è Paolo Maldini, è impressionante’. Se il lavoro di Maldini aiuta per capire dove il giovane sta arrivando, la sua nuova realtà? Si, assolutamente. Noi diciamo a questi giovani: “Ok, siete arrivati al Milan, il lavoro comincia adesso. Crediamo in voi, non dovete essere timidi, mostrate che avete talento e impatto. Il Milan è un immenso club. Tutto è in funzione del vostro successo’. Proviamo a tranquillizzare un po questi ragazzi”

“Quando Paolo mi dice questo giocatore è da Milan, che possiamo strutturarlo, aiutarlo a crescere, lo ascolto perche lui sa come si fa per diventare un top player. Ha giocato nel Milan che vinceva tanto. E ancora oggi, ha la passione nel sangue, ama tantissimo il Milan. Quando prendiamo un giocatore, Maldini ha un attenzione particolare su tutto perché vuole che il giocatore sia un valore aggiunto. Parlo tanto con lui”. Per leggere l’intervista integrale di Moncada clicca qui >>>