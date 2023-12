Milan, Moncada: “Contento per Chukwueze, gruppo con spirito giusto”

Geoffrey Moncada, nel dopo-gara di Newcastle-Milan, ha commentato così la vittoria e il mancato passio del turno in Champions League

Geoffrey Moncada , capo scout del Milan , al termine di Newcastle-Milan , sfida valevole per il 6° turno di Champions League vinta 2-1 dai rossoneri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV.

Sul gruppo e alcuni singoli: "Abbiamo visto che questo gruppo ha lo spirito giusto. Ci sono stati dei buoni cambi, il mister ha fatto dei buoni cambi e questi sono entrati subito bene. Okafor è entrato bene, Jovic sta facendo cose interessanti da cinque partite. Chukwueze? Sono contento per lui perché è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che il futuro per lui sarà bello per noi". LEGGI ANCHE: Criscitiello: "Conte al Milan solo se la società fa uscire i soldi" >>>