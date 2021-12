Milan, Messias: “Vincere contro il Liverpool non è facile” | News

Junior Messias, calciatore rossonero, ha parlato della sconfitta del Milan in Champions League nell'ultima gara contro il Liverpool

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Junior Messias ha commentato così la sconfitta contro il Liverpool. "Sapevamo che era un partita difficile, vincere contro il Liverpool non è facile. Ci tenevamo, abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria. Dobbiamo guardare avanti e continuare a giocare come stiamo facendo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, forte. Possiamo pensare in grande". Milan, le top news di oggi: i retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino.