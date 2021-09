Milan, Messias: “Mi sto trovando benissimo a Milano” | News

Junior Messias, nuovo attaccante del Milan, ha parlato del suo ambientamento nella città di Milano: ecco le parole del brasiliano

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il format 'On the road', Junior Messias ha parlato del suo ambientamento nella città di Milano. Queste le parole del calciatore brasiliano. ""Mi sto trovando benissimo a Milano. Ora sto cercando casa, vedo dove è più comodo per la mia famiglia. Sono felice che siano qui, sono un grandissimo supporto per me". Leggi l'intervista integrale a Junior Messias.