Milan, Messias: “Siamo un gruppo unito. Il giro in bici è stato bello”

Junior Messias , esterno del Milan, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' dopo la vittoria in amichevole contro il Wolfsberger. Queste le dichiarazioni: "Oggi era importante sia il risultato che la prestazione, vista l'ultima partita che abbiamo fatto. Oggi era veramente importante vincere e convincere, e l'abbiamo fatto. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, la condizione ci può far sbagliare un po'. Ma siamo sulla strada giusta".

Sulla squadra: "Siamo un gruppo unito. Abbiamo fatto un giro in bici insieme ed è stato bello. Adesso continuiamo a lavorare per arrivare in condizione all'inizio del campionato".