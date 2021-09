Milan, Messias: “Ho iniziato a giocare come attaccante esterno” | News

Junior Messias, calciatore del Milan, ha parlato delle sue origini e del ruolo che ricopriva da giovane: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il format 'On the road', Junior Messias ha parlato della sua posizione in campo. Queste le parole del fantasista brasiliano. "Sono di Patinga. Ho iniziato a giocare lì come attaccante esterno. Quando ho firmato con Milan i miei erano molto contenti, era quello che volevano. Mia madre è molto credente e ha pregato tanto. La fede è molto importante per me. Andavo sempre in Chiesa quando ero a Torino, il lunedì andavo a pulire la Chiesa. Ho tanti amici di tante nazioni". Leggi l'intervista integrale a Junior Messias.