Milan, Messias: “Facevo le consegne, Crotone mi ha cambiato la vita”

Junior Messias, attaccante del Milan, ha parlato del suo passato in Italia e di come l'esperienza al Crotone sia stata fondamentale per lui

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv' durante il format 'On the road', Junior Messias ha parlato dei primi tempi in Italia e dell'esperienza al Crotone. Queste le parole del fantasista brasiliano. "All'inizio della mia carriera italiana lavoravo, andavo a fare le consegne. Crotone mi ha cambiato la vita. Ho giocato in categorie superiori, ho trovato un allenatore bravo come Stroppa che mi ha fatto crescere tanto, ho trovato una famiglia. Dopo 5 anni, partire dall'Eccellenza alla Serie A non è una cosa normale. Ho pensato che, nonostante avessi 29 anni, posso ancora crescere. Ci tengo molto al calcio, lo sport per me è importantissimo. Cerco sempre di migliorare, ogni giorno do il massimo. Devi sacrificarti, non puoi aspettare sul divano che qualcosa arrivi: se la vuoi devi andare a prenderla". Leggi l'intervista integrale a Junior Messias.