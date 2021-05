Milan, Melissa Satta: “Ibrahimovic? Averlo ti cambia tutta la stagione”

La showgirl Melissa Satta, grande tifosa del Milan, ha parlato a Sky Sport della squadra rossonera, soffermandosi su Ibrahimovic

La showgirl Melissa Satta, grande tifosa del Milan, è stata ospite negli studi di Sky Sport. La Satta ha parlato della squadra rossonera, soffermandosi su Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è sicuramente fondamentale in campo ma nei mesi passati ha dimostrato che anche fuori dal campo può caricare i giovani e far sentire la sua presenza. Da un lato mi dispiace per un l'infortunio ma da un lato sono tranquilla perché hanno già dimostrato di poter fare molto bene anche senza di lui in campo. Sono molto contenta che rimarrà anche il prossimo anno perché i suoi effetti si sono visti. In questi anni si è andati molto sui giovani, avere una guida e un giocatore d'esperienza nello spogliatoio ti cambia tutta la stagione. Questo Ibra l'ha confermato".