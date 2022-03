Milan, Matteoli: “Scudetto? Due o tre giornate e si deciderà tutto”

L'ex calciatore Gianfranco Matteoli ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche il Milan. Le sue dichiarazioni

L'ex calciatore Gianfranco Matteoli ha parlato della lotta scudetto in Serie A che coinvolge anche il Milan. Oltre ai rossoneri, anche il Napoli sta facendo un ottimo campionato. Infine attenzione alle prossime due o tre giornate: a suo avviso saranno estremamente decisive. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Tuttosport': "Anche Milan e Napoli sognano lo scudetto? Stanno disputando un campionato di grande livello. Nelle prossime due o tre partite si deciderà tutto. In questo momento ci sono quattro squadre in lizza, oltre alle solite tre, occhio alla Juve".