Milan, Matri su De Ketelaere: “Non ha colpa se è stato pagato quella cifra”

Intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito a Fiorentina - Milan , l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Charles De Ketelaere , sottolineando come il fatto di essere stato pagato così tanto, 35 milioni di euro , non sia una sua colpa. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Matri su Charles De Ketelaere

"Il passato del Milan ci ha insegnato che attendere i giocatori può servire. L'allenatore è lo stesso che ha recuperato in passato i Tonali e i Leao. Il contesto attuale non valorizza nemmeno i giocatori, il Milan si è indebolito rispetto all'anno scorso. Se la squadra va bene il giocatore magari può rendere di più. Quest'anno non è solo De Ketelaere che sta facendo male rispetto all'anno scorso, anche altri giocatori che l'anno scorso hanno fatto bene quest'anno stanno facendo male. Però non è di certo colpa di De Ketelaere se è stato pagato 35 milioni di euro. Non può essere una sua colpa".