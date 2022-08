Milan, Massaro: “Possiamo tornare a essere protagonisti”

Dopo tanti anni il Milan è tornato in prima fascia in Champions League e dopo il sorteggio dei gironi, che non è andato malissimo, ha parlato Daniele Massaro , ambasciatore rossonero. Lui, che di Champions League se ne intende, ha dichiarato ai microfoni di Milan TV parole di grande ottimismo.

Com'è andata: "Direi meglio dell'anno scorso, partire dalla quarta fascia era ovvio fosse difficile. Ora ricordiamo che siamo Campioni d'Italia e quindi per questo non prendi le più grandi. Devo dire che è un girone che questi ragazzi possono affrontare bene. Anche l'anno scorso hanno giocato bene, ma un anno in più d'esperienza, sia in Italia che in Europa, sicuramente aiuterà. Possiamo essere protagonisti, perché il Milan deve tornare a esserlo com'è sempre stato".