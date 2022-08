Milan, Massaro: “Girone diverso dall’anno scorso perché in prima fascia”

Dopo il sorteggio del girone di Champions League, andato discretamente per il Milan, ha parlato Daniele Massaro, ambasciatore rossonero. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset dopo il sorteggio: "Non è andata come l'anno scorso. Eravamo in quarta fascia. Ora siamo Campioni d'Italia, ricordiamolo, quindi abbiamo squadre più abbordabili dalla prima fascia. È un girone, con un anno in più d'esperienza. Ora giocheremo per tornare protagonisti".