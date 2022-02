Milan, Martorelli: “Rinnovo Kessie complicato, credo abbia già scelto”

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del rinnovo di Franck Kessie. Il Milan ha poche speranze, ecco perché

Più passano i giorni più il futuro di Franck Kessie sembra andare lontano dal Milan. Le trattative per il rinnovo sono ferme da mesi e, a meno di miracoli, la situazione rimarrà tale fino a fine stagione, quando le strade si separeranno. La pensa così anche l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "La vedo complicata per Kessie. Credo che il ragazzo abbia già fatto una scelta. La trattativa sta andando per le lunghe, presumo che le strade si divideranno". Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.