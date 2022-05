Martorelli: “Non voglio pensare a un Milan senza Maldini e Massara”

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Milan e, in particolare, della lungimiranza di Paolo Maldini e Frederic Massara

L'operatore di mercato Giocondo Martorelli ha parlato del Milan e, in particolare, della lungimiranza di Paolo Maldini e Frederic Massara. Davvero i rossoneri possono andare avanti senza di loro? Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TuttoMercatoWeb'. "È una cosa incredibile. Ma non voglio pensare che il Milan non continui con Massara e Maldini. Che poi questo comportamento non onora la proprietà è un’altra storia. Hanno fatto grandi cose, sono lungimiranti nelle scelte, non si sono mai fatti impressionare. Hanno lasciato partire Donnarumma, sembrava una perdita incredibile che invece s’è dimostrata positiva. Il Milan ha le idee chiare”. Le Top News di oggi sul Milan: Gazidis parla del suo futuro, problemi Kessie-Barcellona e non solo