Milan, Marocchi: “La modernità di Pioli quest’anno è esagerata”

Giancarlo Marocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni criticando l'allenatore del Milan Stefano Pioli per la troppa modernità

La Supercoppa Italiana ormai è andata in archivio e nonostante ciò continuano a susseguirsi le dichiarazioni in merito alla partita da parte di alcune voci dello sport. Tra queste spicca quella di Giancarlo Marocchi, che ha criticato apertamente la modernità di Stefano Pioli, che a suo modo di vedere sta mettendo in difficoltà il Milan. Di seguito le sue parole.